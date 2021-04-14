Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün pek çok karar açıklandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Bu bağlamda son açıklamanın ardından "Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, iller arası özel araçla seyahat yasak mı? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Peki, şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İller arası özel araçla seyahat yasak mı? İşte cevaplar...

İLLER ARASI ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." dedi.

İşte alınan diğer kararlar;

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor.

Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.