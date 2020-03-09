Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci resti: Hiçbir Avrupa ülkesinin kayıtsız kalma lüksü yoktur 09.03.2020 20:00

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Düzensiz göç konusunu ele aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Düzensiz göç konusunu ele aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.



NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir.



Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.



NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.



Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.



Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir.