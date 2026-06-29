Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 13:35

Şırnak kent merkezinde meydana gelen feci bir trafik kazası, eğitim camiasını ve şehri yasa boğdu. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 25 yaşındaki genç bir öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Karşı Şeride Geçti

Kaza, Şırnak kent merkezindeki Hastane Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki güzergahta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Z.K. idaresindeki 06 DA 4663 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı'ndan Sanayi Kavşağı yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Aniden savrularak refüjü aşan ve karşı şeride geçen otomobil, o sırada ters istikamette kendi şeridinde normal seyir halinde olan Ö.Ü. (27) yönetimindeki 46 AKS 982 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da adeta demir yığınına döndü.

Ağır Yaralanan Genç Öğretmen Kurtarılamadı

Savaş alanına dönen yoldaki feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri Z.K. ve Ö.Ü. ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.Y. (22) ve M.D. (54) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu çok ağır olan genç öğretmen Z.K., doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.