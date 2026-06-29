Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 12:34

Türkiye, 5G teknolojisine geçişle birlikte elektronik haberleşme altyapısında hamle dönemine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait pazar verilerini paylaşarak sektördeki rekor büyümeyi duyurdu.

263 MİLYARLIK YATIRIM

Elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin yatırımlarında yaşanan büyük sıçramaya dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5G Hizmetine İlişkin Yetkilendirme İhalesinin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G, üç ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar hız kesmeden devam etti." dedi.

5G'nin sunduğu yüksek hız ve artan veri kapasitesi ihtiyaçları doğrultusunda işletmecilerin altyapılarını güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde, yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu yatırım miktarı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde bin 300 artış gösterdi." diye konuştu.

DÜNYAYI 17 KEZ SARAN FİBER AĞ

Genişbant internet ve fiber altyapı verilerini aktaran Uraloğlu, toplam 99,5 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştıklarını bildirdi.

İnternet abone sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttığını vurgulayan Uraloğlu, "En yüksek artış yüzde 29,2'lik oranla eve kadar fiber abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından 2025 yılının ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti." ifadelerini kullandı.

MOBİL 4 KAT FAZLA

Uraloğlu, 2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 21,2 milyonunun sabit, 78,3 milyonunun mobil abonelerden oluştuğunu kaydetti.

AVRUPA'DA İLK SIRADAYIZ

Mobil ve sabit hatlardaki kullanım istatistiklerini paylaşan Bakan Uraloğlu, 2026 yılının birinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,3 milyon, gerçek kişi mobil abone sayısının yaklaşık 86 milyon, makineden makineye iletişim abone sayısının 12,3 milyon olarak belirlendiğini aktardı.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 78'inin bireysel, yüzde 22'sinin kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin kullanım süresindeki liderliğine vurgu yaparak, "2026 yılı birinci çeyreğinde, 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı." dedi.

TELEFONDA 3 AYDA 73,1 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK

Şebekelerdeki trafik miktarlarına değinen Uraloğlu, "2026 yılının ilk çeyreğinde mobil şebekelerdeki toplam trafik miktarı yaklaşık 71,8 milyar dakika, sabit şebekelerdeki trafik miktarı 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi." sözlerini sarf etti.

211 MİLYON KEZ NUMARA TAŞINDI

Sektörde faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416'ya, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 782'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, 31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısının toplamda yaklaşık 211,3 milyon olduğunu duyurdu.