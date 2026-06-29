Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 14:37

İstanbul Kartal'da gece yarısı meydana gelen akılalmaz cinayet, arkasında yürek burkan bir yaşam hikayesi bıraktı. Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde dükkan işleten 27 yaşındaki Yusuf İnan, komşu esnafın erkek arkadaşıyla girdiği basit bir "yan bakma" tartışmasının ardından pusuya düşürülerek vahşice katledildi. Genç esnafın nişanlısının yanında hayata gözlerini yumduğu o dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tartışmadan 2 Saat Sonra Pusu Kurdular

Olay, cuma günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan ile yan taraftaki mobilya dükkanını işleten kadın esnaf ve onun erkek arkadaşı arasında "neden baktın?" sözleriyle tartışma çıktı. Araya girenlerin ve tarafların sakinleşmesiyle tartışma son buldu.

Ancak hırsını alamayan şüpheli, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra arkadaşlarını da yanına alarak birkaç araçla olay yerine geri döndü. Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği esnada kalabalık grubun hain saldırısına uğradı. Nişanlısının çığlıkları arasında feci şekilde darbedilen ve peş peşe bıçak darbeleri alan İnan, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise geldikleri araçla hızla kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kurtarılamadı.

Acı Hikaye: Babasını Depremde Kaybetmişti

Vahşi cinayetin ardından Yusuf İnan'ın yakınları sinir krizi geçirerek olaya sebebiyet verdiğini iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını aşağı indirdi. Olay yerinde ifade veren komşu kadın serbest bırakılırken, polis kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verilen Yusuf İnan'ın geçmişine dair ortaya çıkan detay ise yürekleri bir kez daha dağladı. Genç esnafın babasının, Adıyaman Belediyesi'nde görevliyken 6 Şubat 2023 depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yusuf İnan'ın o felaketten sonra kanser hastası annesini ve 2 kardeşini yanına alarak geçimlerini sağlamak için İstanbul'a getirdiği ve burada yeni bir hayat kurmaya çalıştığı belirtildi. Mahalle esnafı, "Çok iyi niyetli bir insandı, babasını depremde kaybetmişti, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diyerek feryat etti.