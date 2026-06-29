Ücretsiz halk plajları sayısı 23’e yükseliyor

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 12:15

Yaz sezonunun en yoğun günlerini yaşayan Türkiye'nin dev turizm merkezlerinden tatilcilere büyük bir kolaylık haberi geldi. Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Kemer gibi yüksek bütçeli tatil beldelerinde yükselen maliyetlere karşı bir sosyal denge unsuru olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz halk plajları, yeni yatırımlarla Türkiye geneline yayılıyor. Şu an 20 noktada hizmet veren dev ağ, bu yıl içinde açılacak yeni plajlarla birlikte 23'e yükselecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu da Projeye Dahil Ediliyor

Mevcut durumda ücretsiz halk plajlarının 14'ü Antalya'da, 5'i Muğla'da ve 1'i İzmir'de vatandaşlara kapılarını açmış durumda. TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya, bu plajların sadece denize giriş yeri değil, yüksek standartlı birer sosyal yaşam alanı olduğunu vurguladı.

2026 yılı yatırım planlaması kapsamında ücretsiz halk plajı konsepti ilk kez Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine de taşınacak. Yıl sonuna kadar açılması kesinleşen 3 yeni lokasyon şunlar:

Sinop - Abalı Halk Plajı

Samsun - Yakakent Halk Plajı

Bitlis - Adilcevaz Halk Plajı

12 Plajda "Mavi Bayrak" Standartı ve Dumansız Hava Sahası

Bakanlığın hayata geçirdiği ücretsiz halk plajlarının en büyük özelliği, özel işletmeleri aratmayan hizmet kalitesi. Aktif olarak çalışan 20 plajın 12'si uluslararası Mavi Bayrak statüsüne sahip. Tesislerde şezlong alanlarının yanı sıra duş, soyunma kabini, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler ve engelli vatandaşların denize rahatça girebilmesi için özel erişilebilirlik rampaları bulunuyor.

Ayrıca pilot bölge seçilen Belek Halk Plajı'nda uygulanan "dumansız hava sahası" projesi tatilcilerden tam not alırken, Bodrum Türkbükü plajı için de yeni Mavi Bayrak başvurusunun yapıldığı öğrenildi. Tatil beldelerindeki yeme-içme alanlarında da erişilebilir fiyat politikası sürdürülüyor.