Başkan Erdoğan'dan temassız diplomasi: Stoltenberg'in elini sıkmadı 09.03.2020 21:05

Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg kameralar karşısına geçip gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg ayağa kalktı bu esnada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın elini sıkmak için hamlede bulundu. Başkan Erdoğan'ın elini geri çekip gülümseyerek ''korona'' demesi, salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti. İşte o anlar...

VATANDAŞLARI UYARMIŞTI

Brüksel'de Türk vatandaşlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.





"Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah'tan." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz...







Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." şeklinde konuştu.