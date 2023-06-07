Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar: Önce Zelenski ardından Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

MASADA UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VAR

Başkan Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

TAHIL KORİDORU TEKLİFİ

Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, Tahıl Mutabakatının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.

Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.