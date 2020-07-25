Son dakika: Bakanlık açıkladı: Hava Kuvvetleri unsurlarımız Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edildi." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin video ve fotoğraflara yer verildi.
Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ym— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020