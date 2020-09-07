Başkan Erdoğan: Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmayacak

07.09.2020 20:29

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, (Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.