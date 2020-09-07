Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kovid-19 tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir." dedi.
Başkan Erdoğan: Maske cezaları muhakkak tahsil edilecektir
07.09.2020 20:36
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