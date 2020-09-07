Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan koronavirüs salgını hakkında, "Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan: Günlük vaka sayılarını 100'ün altına indirmeliyiz
07.09.2020 20:24
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