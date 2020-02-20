Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti20.02.2020 23:59
- Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
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