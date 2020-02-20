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Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

20.02.2020 23:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.


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