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Suriye'de İdlib'in güneyindeki Neyrab köyünde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi?

Suriye'de İdlib'in güneyindeki Neyrab köyünde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi?

20.02.2020 23:12

İdlib'in güneyindeki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO) sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. Suriye Milli Ordusu, köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Peki Suriye'de İdlib'in güneyinde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi? A Haber'e konuk olan Dr. Vahit Çalışır, Satır Arası programında gelişmeleri değerlendirdi...


İdlib'in güneyindeki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO) sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. Suriye Milli Ordusu, köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Peki Suriye'de İdlib'in güneyinde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi? A Haber'e konuk olan Dr. Vahit Çalışır, Satır Arası programında gelişmeleri değerlendirdi...
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