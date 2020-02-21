Uzmanlardan "filozof Atakan" uyarısı: Atakan Kayalar'ın bu kadar ilgi odağı olması doğru değil 21.02.2020 09:56

10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine oturdu. “Filozof Atakan” hakkında sosyal medyada olumlu olumsuz birçok yorum yapıldı. Son olarak annesine “saygısızlık yaptığı” iddia edilen bir davranışı ile yeniden gündem oldu Atakan. Fakat uzmanlar Atakan’ın bu yaşta bu kadar ilgi odağı olması ve bu kadar çok konuşulması konusunda uyardı. Detaylar haberimizde.

Yaptığı felsefik konuşmalarla sosyal medyanın gündemine oturan ve bir anda "Filozof Atakan" olarak ünlenen 10 yaşındaki Atakan Kayalar son günlerin en çok konululan isimlerinden biri oldu. Atakan'ın davranışları sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimileri Atakan hakkında olumlu yorumlarda bulunurken kimileri ise konuya temkinli yaklaşmayı tercih etti.



UZMANLAR UYARDI

Atakan'ın bu kadar gündem olması uzmanların da gündemindeydi. A Haber'e konuşan psikiyatrist Dr. Yelda Tan, "En önemli nokta şu anda çok gündem olması ve çok ilgi odağı olması. Bir farklılığının olduğu doğru, bir özelliklerinin olduğu, bir ilgi alanının ve bu alanda çok yoğunlaşarak yaşının üstünde bir performans gösterdiği doğru. Ama bu kadar ilgi odağı olması çocuğun psikoloji açısından doğru değil." dedi.