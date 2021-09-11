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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta “Gençlerle Şiir Gecesi” programında buluştu

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta “Gençlerle Şiir Gecesi” programında buluştu
11.09.2021 21:49
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Müzesi'nde “Gençlerle Şiir Gecesi” programında buluştu. Duygusal anların yaşandığı programda Bir genç Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti. Soruya gülümseyen Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Müzesi'nde "Gençlerle Şiir Gecesi" programında buluştu.

DUYGUSAL ANLAR
Başkan Erdoğan yıllar önce okuduğu, Erdem Bayazıt'ın 'Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair' şiirini duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Trabzon'dan gelen bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

'EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR'
Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

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