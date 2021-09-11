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Can Ataklı 28 Şubat paşalarından hesap sorulunca rahatsız oldu!

Can Ataklı 28 Şubat paşalarından hesap sorulunca rahatsız oldu!
11.09.2021 19:53
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Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerin rütbeleri söküldü. 28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.


Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerin rütbeleri söküldü. 28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.
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