Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için cenaze töreni yapıldı. 'Türkiye'nin Kadir Abisi' törenin cenaze töreninin ardından Fatih Camii haziresine defnedildi. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim, muhteremen müminler her şeyden evvel şu an musallada bulunan değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beyle yol arkadaşlığımız şuracıkta Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi buraya girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. O zamanlar aynı anda oranın kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Saygıdeğer kardeşlerim, muhteremen müminler her şeyden evvel şu an musallada bulunan değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beyle yol arkadaşlığımız şuracıkta Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi buraya girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. O zamanlar aynı anda oranın kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü.

RABBİMİZDEN GELDİK ONA DÖNECEĞİZ

Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanlığı, malum İstanbul Belediye Başkanlığı şeklinde yol arkadaşlığımız böyle geldi. Az önce hocamız da mülk suresini okudular. Bunun dışında da hepimizin mukadder akıbeti olan "İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun" bundan kaçış yok. Rabbimizden geldik ve ona döneceğiz. Şu an hizmetinde bulunduğu İstanbul'da Fatih Camii'nin musallasından uğurluyoruz Hakk'a.

FATİH HAZİRESİNDE ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLARI OLACAK

İnşaAllah Fatih Haziresine defneceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak. Onlarla beraber de inşaAllah Rabbim sevgili habibinin ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Malum bu koronavirüs imtihanı ile karşı karşıyayız. Birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı ayrılıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Şehitlerimize rahmet eylesin. Hasta yatağında şifa bekleyenlere de yardımını göndersin inşaAllah. Hep birlikte bir fatiha ile Kadir abimizi uğurlayalım inşallah.