Aksaray'da feci kaza: Otomobil beton mikserine arkadan çarptı!

Aksaray'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi mevkiinde seyir halinde olan Hakan Meral yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Zeki Başpınar idaresindeki beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın Etkisiyle Takla Attı

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda savrularak takla attı ve devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı.

Durumu Ciddiyetini Koruyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.