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Fahrettin Altun muhalefete HDP tepkisi: Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz

Fahrettin Altun muhalefete HDP tepkisi: Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz
14.02.2021 21:56
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi hedef alan Batı destekli terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı HDP'nin bağını anlatan bir video paylaştı. İngilizce anlatımla sunulan Türkçe alt yazılı videoda, HDP'li siyasi figürlerin PKK'nın kanlı terör saldırılarıyla olan ilişkileri ve beyanları inceleniyor.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye sekte vurmaya çalışan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) gerçek yüzünü deşifre etti.

"AVAZIMIZ ÇIKTIĞI KADAR GÜR BİR SESLE HAYKIRIYORUZ"

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

Paylaşılan videoda terör örgütü PKK'yı destekleyen HDP'li isimlerin açıklamaları yer alıyor.

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