Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Uzman isimden flaş açıklamalar!

Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı devam ederken eli kanlı terör örgütü PKK Gara'daki bir mağarada 13 sivili katletti. TSK mağaradaki teröristleri etkisiz hale getirdi. 3'ü sözde üst düzey 48 hainin öldürüldüğü Gara bölgesi kontrol altına alındı. Peki Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de anlattı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3'ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Peki Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de anlattı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMİŞTİR

Arslan, "130 bin kişilik bir güçten bahsediyoruz. Bunlar tamamıyla ABD'den gelecek olan desteklere bel bağlamış durumdalar." dedi. Arslan, "Türkiye bu işi yapabileceğini dosta düşmana göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "PKK'nın insanlık suçu işleyen terör örgütü, eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır!" şeklinde konuştu.

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara'da önemli bir harekat yaptı" dedi.

BATI'DAN ZERRE SES YOK!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Normal şartlarda katledilen vatandaşlarla ilgili dünya gündeminin ayağa kalkması lazım! Batı'dan zerre ses yok!