Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik zirveden ilk mesajlar: Geri dönmemiz mümkün değil

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. İki lider kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında S-400 ile ilgili konuda "Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

İlişkilerimizin daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Şu anda gayet iyi durumda. Daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek konusunda teşekkür ediyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercih edişinden dolayı minnettarız.





AKKUYU BELİRLENEN TARİHTE AÇILACAK

Tabi sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. Zamanlamasına uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. Bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus. Ama bunların hemen hemen tamamına yakını Rusya'da eğitim aldı. Bu da tabi aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu.



S-400 MESAJI

Bir diğer konu da özellikle bizim savunma sanayiinde beraber attığımız adımlar. Tabi bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Biz de onlara gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil.



SURİYE'DE BARIŞ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE BAĞLI

Ben şuna inanıyorum Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün güçlenerek devam etmekte fayda var. Suriye'de birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın barışı da Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı. Ben bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar

Gerçekten pandemi dünya çapında turizm sektörüne büyük zarar verdi. 2019 yılında 6,8 milyon Rusy turist Türkiye'yi ziyaret etmişti. 2020 yılında ise sadece 1,5 milyon. Bugünlerde durum yavaş yavaş normale dönüyor. Bu yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon Rus turist Türkiye'ye gitti. Bu tabi koronavirüsle mücadele alanındaki işbirliğimize de bağlı. Bu çalışmalar genel olarak ekonomi ve turizm sektörünün sağlığa kavuşmasına faydalı olacaktır.