SON DAKİKA! Hamas lideri Haniye'den A Haber canlı yayınında önemli mesajlar

Son dakika haberine göre Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'e konuk oldu. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Haniye, "İsrail'in ABD desteğiyle yaptıkları başarıya ulaşamayacak." dedi.

Arap ülkeleri Filistin'i yalnım mı bıraktı? İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? ABD'nin "iki devletli çözüm" önerisine Hamas nasıl bakıyor? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları

"FİLİSTİN HALKINA ZULMETMEYE DEVAM EDİYOR"

Benim kanaatime göre sadece isimlerde bir değişiklik olduğuna inanıyorum ben. Siyaset ve stratejide ABD ve İsrail yönetimlerinin Filistinlilere karşı bir şey değiştirdiğine inanmıyorum siyasetlerinde. Çünkü İsrail hükümeti şu ana kadar aynen yine yerleşim yerlerini gasp etmeye, işgal etmeye, Filistin halkına zulmetme siyasetine devam ediyor.

"ABD DESTEĞİYLE YAPTIKLARI BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK"

Onlar hala Filistin halkının haklarını reddediyorlar. 1967 sınırlarını bile kabul etmiyorlar. Az önce de izlediğimiz gibi sizler yayınladınız haberlerde sağ olun. İsrail'in nasıl yerleşimcilerle beraber askerlerinin nasıl bizim oradaki halkımıza saldırdığını gördünüz. Ben bütün açıklıkla şunu ifade etmek istiyorum bu İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin yaptığı özellikle ABD'nin desteğiyle yaptıkları hiçbir başarıya ulaşamayacak.

Biz ABD'nin İsrail'e yönelik siyasetinde bir şey değişeceğine inanmıyoruz. Çünkü yüksek bir takım çıkarlar var İsrail'den beklenen ve İsrail'in de ABD'den beklediği. Onlar birbirine bağlılar.