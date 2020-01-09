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Başkan Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

09.01.2020 20:46

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.


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