Başkan Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü 09.01.2020 20:46

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.