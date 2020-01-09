Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü 09.01.2020 20:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.