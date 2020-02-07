Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Ordu'daki 17 katlı o bina neden yıkılmadı? 07.02.2020 15:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Partili 51 milletvekili ile bir araya geldiği toplantıda, Ordu'da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı gündeme getirdi ve neden yıkılmadığını sordu. Mahkemede o bina için yürütmeyi durdurma kararı almıştı. 17 katlı o bina A Haber canlı yayınında böyle görüntülendi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 56 vekille bir araya geldiği toplantıda Ordu'da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı sordu. Erdoğan'ın, "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" sorusuna yıkılmadığı cevabı alması üzerine "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız." dediği öğrenildi. O bina a A Haber muhabiri tarafından görüntülendi.

BAŞKAN ERDOĞAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Başkan Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen ve 51 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında Erdoğan, katılımcıları tek tek dinleyerek notlar alıp talimatlar verdi.

Zaman zaman renkli diyalogların da yaşandığı buluşmada Ordu sahil kenarına bittiğinde 17 katlı olacak inşaat da gündeme geldi. Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle belediyenin başvurusu üzerine geçen yıl temmuz ayında mahkeme kararıyla durdurulan bina için Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu öğrenildi. Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan'ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız" esprisi yaptığı öğrenildi.