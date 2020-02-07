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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 08:04
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    • 07.02.2020 08:04

    Ekonomide alınan tedbirler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

    Başkan , 'nde dün 56 milletvekili ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, ekonomide alınan tedbirlerin yaz aylarından itibaren vatandaşın cebine olumlu yansıyacağını söyledi.

    Vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

    Başkan , ekonomide alınan tedbirlerin yaz aylarından itibaren vatandaşın cebine olumlu yansıyacağını söyledi. Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelme geleneğini dün de sürdürdü. 'nde dün 56 milletvekili ile bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin bölgelerine ilişkin sorunlarını dinledi. Erdoğan, ilerleyen günlerde 4 grup halinde kalan AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelecek.

    İMAMOĞLU'NA METRO ELEŞTİRİSİ
    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun İstanbul Havalimanı'na metro yapmamasını eleştirdi. Erdoğan, "Bunu da biz yapacağız. Ulaştırma Bakanlığımız konuyla ilgili bir çalışma yapıyor" dedi. Toplantıda söz alan bazı milletvekilleri, hükümetin güzel işler yaptığını ancak bunun halka iyi anlatılamadığını ifade etti.

    SAHİLDEKİ BİNALAR YIKILSIN TALİMATI
    Milletvekillerinin bazıları ise bürokrasiden dert yanarak genel müdürlerin sahada olması gerektiğini ifade etti. Toplantıda, sahil kenarına yapılan 17 katlı bina da gündeme geldi. Erdoğan'ın bölge milletvekillerine sahildeki binaların yıkılması talimatı verdiği belirtildi.

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