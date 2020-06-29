Başkan Erdoğan duyurdu: işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımlarının süresi uzatıldı

29.06.2020 19:19

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi başlıkları adı altında 18 milyar liralık yardımı milletimize sunduk. İş feshi sınırlaması ve nakdi yardım 1 ay daha devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu;

Sosyal koruma kalkanı altında hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.



STK'larını hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar, gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi başlıkları adı altında 18 milyar liralık yardımı milletimize sunduk. İş feshi sınırlaması ve nakdi yardım 1 ay daha devam edecek.