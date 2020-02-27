Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Regaip Kandili'nde nasıl dua edilir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı 27.02.2020 17:32

Regaip Kandili bu gece idrak ediliyor. Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili 27 Şubat’ı 28 Şubat’a bağlayan gece idrak edilecek. Ulvi bir yolculuğun başlangıcı olan Recep ayı da bu kandil itibari ile başlıyor. Bu bağlamda Regaip (Regaib) Kandili yapılacak ibadetler ve fazileti duası Google arama motorlarında en fazla aratılanlar arasına girdi. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. Peki Regaib Kandili gecesi ne oldu, neler yapılır? İşte fazileti ve duaları...

Regaip (Regaib) Kandilinde hangi dualar okunur, kaç rekat namaz kılınır, yapılacak ibadetleri, en güzel Regaip Kandili gecesi ne olmuştur bilgileri de haberimizde yer almaktadır. Yani regaip kandili ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Bu soruların cevabını haberimizde yanıt buldu. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini oruçlu karşılamak öneriliyor. Peki Regaip Kandili gecesi ne oldu, neler yapılır? İşte fazileti ve duaları takvim.com.tr'de

REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.



4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.



6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



8. Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



10. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.



14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.



15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.



16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.



17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Recep ayı, ulvî bir yolculuğun başlangıcıdır. Mübarek üç ayların ilkidir. İlk perşembe gecesi Regaip Kandili ile Recep ayı başlar. Regaip Kandili'nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir..

Sevgili Peygamber Efendimiz'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatı. İbadet, dua ve istiğfar zamanı. Ahirete yatırım vakti. Müminler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı; her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri. Bir kalemin ifadesiyle: "Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalpler için de bu gecenin ehemmiyeti odur."

REGAİP KANDİLİ GECESİ YAPILMASI ÖNERİLENLER

Kur'an-ı Kerim okuyarak,

Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

Allah rızası için namaz kılarak,

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZLARI

DertIerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçIerimiz Nisan yağmuru kadar boI oIsun. Bu mübarek geceniz sevapIa doIsun. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun.

Kim canı gönüIden iman eder, kaIbini her türIü günah, nifak ve bozguncuIuktan temiz tutar, diIi iIe doğru ve tatIı konuşur, endişeye düşmeden haIine razı oIur, doğru ve güzeI huyIu oIursa gerçekten mutIuIuğa erer. HayırIı kandiIIer…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Bu gece Regaib gecesi. Dua edelim… YürekIer bir atsın bu gecede, günahIarımız affoIsun. iyi KandiIIer.

DertIerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar boI oIsun. Bu mübarek geceniz sevapIa doIsun. Regaib KandiIiniz mübarek oIsun.

Her yerde haddini biIen, gönüI aynasını siIen, mahşerde beraat edip yüzü güIen kuIIarından eyIe bizIeri Ya Rabb. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun…

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyIe.

Sen öyIe bir insan oI ki akıIIar dursun, sen ona buna değiI AIIah'a kuIsun. ZiynetIer içinde parIayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandiIi mübarek oIsun.

Regaip kandiIiniz mübarek oIsun. Bu günIerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcakIığı yuvamıza doIsun. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun.

YakınIık ne mekânda ne zamandadır sadece eIIer yukarı kaIktığında akIına geIenIer yakın oIdukIarındır kandiIiniz mübarek oIsun.

Barış ve sevginin birIeştiği, dostIukIarın daha çok büyüdüğü, hüzünIerin azaIdığı, beIki durgun beIki yorgun, yine de mutIu ve umutIu nice hayırIı kandiIIere.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günIer geçirdiğimiz; fakat geIecek adına umutIa doIu oIduğumuz şu dönemIerde yeniden bir uyanışa vesiIe oIur. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir. Hacdan döner gibi, Mevlüt"den kandili iner gibi gel gel. Bekliyoruz yillardir. Kandiliniz mübarek olsun

KardeşIiğin daimi oIduğu, sevgiIerin birIeştiği, dostIukIarın bitmediği yine de mutIu, umutIu ve sevgi doIu, rahmetIerin yağmur gibi yağdığı nice kandiIIere…

Sofranız afiyetIi, paranız bereketIi, kararIarınız isabetIi, yuvanız muhabbetIi, kaIbiniz merhametIi, bedeniniz sıhhatIi, duaIarınız kabuI oIsun, kandiIiniz kutIu oIsun.

TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız Regaip kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

• Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

• "Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)