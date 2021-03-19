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Başkan Erdoğan Biden'ın Putin'e 'katil' sözünü yorumladı: ''Yakışmadı''

Başkan Erdoğan Biden'ın Putin'e 'katil' sözünü yorumladı: ''Yakışmadı''
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik katil ifadesini değerlendiren Başkan Erdoğan, 'Bu ifade devlet başkanına yakışmadı' dedi. Öte yandan Kilis'e atılan roket hakkında da açıklama yapan Erdoğan, "Kabul edilemez. Cevabı misliyle verildi, verilecek" dedi.


Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik katil ifadesini değerlendiren Başkan Erdoğan, 'Bu ifade devlet başkanına yakışmadı' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biden ile Putin arasındaki tartışma: Bu ifadeler bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya Devlet Başkanı'na böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin çok akıllıca, çok şık bir cevap vermiştir.

Kilis'e atılan roketler: Son bir hafta 10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürüdür. Daha önce bir yanlış daha yapıldı. Bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Biz fırtınalarımızla gerekli cevabı verdik. Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun karşılığını veriyoruz.

AK Parti Kongresi: Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı yaptık. Sloganlarımızdan konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır. İnsan haklarıyla ilgili yaptığımız reform, ekonomi paketiyle ilgili bunları kapsayan çok daha geniş bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek, AK Parti olarak, MHP ile bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda bu dayanışmamızın gereği neler olacaktır, bunları ifade edeceğiz. Çok farklı bir dönemde kongreleri gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sürecinde yapıyoruz. MHP yaptı, biz yapacağız. 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak.

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