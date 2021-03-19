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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye 'hazırız' mesajı: Terör örgütü PKK-YPG ile iş birliği yapmayı bırakın

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye 'hazırız' mesajı: Terör örgütü PKK-YPG ile iş birliği yapmayı bırakın
19.03.2021 13:32
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dikkat çeken açıklamalar yaptı. Terör örgütü PKK-YPG ile işbirliği yapan ABD'ye çağrı yapan Akar Yunanistan'a tepki gösterdi. Akar, "ABD'nin YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri askla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dikkat çeken açıklamalar yaptı. Terör örgütü PKK-YPG ile işbirliği yapan ABD'ye çağrı yapan Akar Yunanistan'a tepki gösterdi.

"ABD, TÜRKİYE İŞE İŞBİRLİĞİ YAPMALI"
Bakan Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ
Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Akar, "Sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." dedi.

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