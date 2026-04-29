Bartın'da otobüs kazası kamerada: 44 yaralı

Bartın Üniversitesi önünde kontrolden çıkan yolcu dolu halk otobüsü, bir otomobilin üzerine devrildi. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan 44 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İşte can pazarının yaşandığı o kazanın dehşet veren görüntüsü.

Üniversite Girişinde Can Pazarı

Bartın-Zonguldak kara yolu üzerindeki Bartın Üniversitesi yerleşkesi önünde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu otobüsün devrilmesiyle bölge adeta savaş alanına döndü.

32 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde otobüs ve otomobilde bulunan toplam 44 kişinin yaralandığı tespit edildi. Durumu daha ciddi olan 32 yaralı, çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğer yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Facianın boyutu, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla ilerleyen halk otobüsünün otomobili altına alarak yan yattığı ve metrelerce sürüklendiği görülüyor. Emniyet güçleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

