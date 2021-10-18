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Başkan Erdoğan, avukatları aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulundu

Başkan Erdoğan, avukatları aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulundu
18.10.2021 18:18
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Başkan Erdoğan'ın avukatları aytıca Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine yönelik de suç duyurusunda bulundu.

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