Kayserili gurbetçi Mevlüt Çavuş'un isyanı: Almanya'da ekonomi güllük gülistanlık değil

Almanya'da asgari ücretle şunlar şunlar alınır, Türkiye'de sadece bunlar alınır oldu. Bu kıyas her iktidarın döneminde yapılırken, anlatılanlar efsaneleşti ve sosyal medyamızda eksilmeyen bir muhabbet haline geldi.



Özellikle yıllar önce Almanya'ya verdiğimiz göçle başlayan ve orada yerleşik düzenini kuran gurbetçilerin tatil dönemlerinde yurda dönüş yapmasıyla başlayan bu tartışmaya Kayserili gurbetçi Mevlüt Çavuş da katıldı.

ALMANYA'DA YAŞAN GURBETÇİNİN İSYANI

Almanya'da yaşayan Mevlüt Çavuş isimli gurbetçi, bu tartışmalara nokta koymak için bir video paylaştı.

&NBSP;TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÖTÜ OLAMADIĞINI ÖRNEKLER AÇIKLADI

Türkiye'de insanların sosyal medyada, televizyonlarda açız diye bağırdıklarını ancak, otoparkların, tatil beldelerininin, restoranların dolu olduğunu söyleyen gurbetçi Mevlüt Çavuş, Türkiye ekonomisinin kötü olamadığını örneklerle açıkladı.

Almanya'dan örnekler vererek bu tezini açıklayan Çavuş, "Almanya'da ekonomi güllük gülistanlık değil" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"BU SENE TÜRKİYE'YE İZNE GELDİM..."

Selamlar arkadaşlar. Son günlerde Türkiye ve Avrupa'da yaşayanlar birbirine sözlü, sosyal medyadan sataşmalar oluyor.

Ben bunun için kendi adıma ve mesela Avrupa'da yaşayan arkadaşlarım özellikle görüp duyanlar ve Türkiye'de olanların yorumunu bilmek için bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu sene Türkiye'ye izne gittim.

"ARACIMI PARK EDECEK YER BULAMADIM"

Türkiye'de hayat pahalılığından bahsediliyor. Belki doğrudur. Ama mesela ben Ankara'ya, İstanbul'a gittim.

Ankara'ya gittim 2 kez. Düğün için gittim. Yemin ederim arabayı park edecek yer bulamadım.

Park yeri bulamıyorum derken; yani bu park meselesi değil. Anlatmak istediğim bu değil.

"BU KADAR FAKİRLİK İÇİNDE ARABALAR NEREDEN GELİYOR"

Yani bu kadar fakirlik içerisinde bu kadar araba nereden geliyor? İstanbul'a gidiyorum. Yazıklar olsun. 17 kilometrelik yeri bir buçuk saatte gittim. Kurban Bayramı'nda tatil yeri bakıyorum. Yemin ederim size tatil yeri bulamadım. Hani benim kafamın almadığı bir şey var. Bu kadar fakirlikte tatil yerinde otel bulunmuyor. Bu ne kadar adilik. Biraz bazı şeyleri görürken doğru mu bakılmıyor anlamıyorum.

"ALMANYA'YI KÖTÜLEME MERAKLISI DEĞİLİM AMA..."

Almanya açısından bakarsak; Almanya'yı kötüleme meraklısı değilim.

3 yıl önce Türkiye'de akaryakıt euro bazında buradan pahalıydı. Şimdi ilginç bir şey var. Paza günü sokağa çıkıyorum, resmini atacağım. Kör olan arkadaşlar iyice bir baksın diye.

"ALMANYA'YI GÜLLÜK GÜLİSTANLIK ZANNEDİYORLAR"

Benzinin fiyatı 1,93 yani 20 liradan fazla. Mazot 19 lira, gazın 9 lira. Ben şunu söyleyeyim; ben bunu Türkiye'de olanlara zor anlatıyorum. Onlar başka anlıyorlar.



Ben şeker hastasıyım. 2 yıl önce benim 8 euro 80 liraya aldığım iki hapım 8 -10 gün önce bunun içinde iğne ucu yok 30 euro verdim. Yani yüzde 200-300 artmış. Herkes Almanya güllük gülistanlık zannediyor.

"TÜRKİYE'DEN BİR SÜRÜ ŞEY ALMAYI BİLİYORSUNUZ DİYORLAR"

Türkiye'de adamlar tutuyor bayramlar gelince bir sürü şey almayı biliyorlar. Bunlara yazıklar olsun.

Bizim Almanya'da özellikle bu bazı yayın kuruluşları 800 milyar dağıttı demesini biliyor. Gerçekten dağıttı. Benim kızım bunlardan biri. 9 bin euro almıştı. Pandemi geçti. İnanmayan soysuzlara çıkarıp, kağıdını atabilirim. Bize hükûmettenn bir mektup geldi.

Bu parayı ne zaman ödeyeceksiniz diye. Mecburen ödedik. Adamları yurt dışından getiriyorlar. Uçak paralarını istediler. Hani özellikle Almanya'da yaşayan bazı karaktersizler duysunlar ya da Türkiye'de yaşayan buna inanmayan adilere diyorum.

"BURADA BİZİM ÇEKTİKLERİMİZİ BİLİN"

Burada bizim çektiklerimizi bilin. Artık yani böyle işsiz kalanlar falan burada hali perişan. Gelin yaşayın. Bunlar hikâye. Burada çoluğumuz çocuğumuz, yaşantımız burada.

"NEDEN ERDOĞAN'I SEÇERİM"

Ben bizim Reis-i Cumhur'u niye seçiyorum? Geçen çok ilginç bir şey oldu Avrupa'da. Favi ve Mercedes bunlar dünyanın sayılı firmaları arasında.

Hepsi elektrikli arabaya geçiyor. Bence bu vizyon. Bunu öngörmek vizyon. Ben bunun için Erdoğan'ı seçerim yani. Karşımızda öyle bir muhafelet var ki...

"MODASI GEÇMİŞ MAZOT NEYE YARAR"

Adamlar Kanal İstanbul'u durduracağız diyor. Araba modası geçmiş, mazot neye yarayacak, Türkiye'nin bulduğu gaza diyor.

Bu kadar beyinsiz bu kadar vatan haini olan yere oy verip, bunları destekleyenlere hayretle bakıyorum. Yazıklar olsun.

Bana diyorlar; sen Almanya'da yaşayıp, orayı kötülüyorsun diye. Kötüleme değil. Burada bizim sorunlarımız var. Her şey güllük gülistanlık değil. Kayseri'de benim bir arkadaşım var. Kendisi ile bir iş adamını ziyarete gittik.

"GEÇEN KAYSERİ'DE ORGANİZE SANAYİYE GİTTİM..."

Organize sanayiye gittik. Kapılarda yazıyor eleman aranıyor.

O iş adamı biz eleman bulamıyoruz diyor. Milletteki bu hazımsızlık, iş beğenmemezlik, bazı şeylere tepeden bakmak o kadar çoğalmış...

Yani belki dışarıdan gittiği zaman insanlar bunu daha iyi görüyor. 3-4 yıl önce göremiyorduk.

"ŞÜKRETMEYİ BİLMEK LAZIM"

Biraz şükretmeyi bilmek lazım. Avrupa Avrupa diye diye... Sokağa çıkıp kimse gösteri yapamıyor. Türkiye'de olan hastaneler burada yok. Ben hastaneye bazen derdim için gidiyorum. Ben şu an bir tedavi yerindeyim. Buraya gelebilmek için 1 yıl geçti. Yani ben bunları burada yaşıyorsam, her şeyi güllük gülistanlık görmem gerekmiyor.



"ŞEHİTLERİN KANI SIZLIYOR"

Benim bunları söylemem lazım. Türkiye'de bazı şeylere baktığım zaman çok nankörlük ediliyor. Üst üste koyduğum zaman çok nankörlük ediliyor. Terör örgütleriyle Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerle, İsrail, Amerika ile el ele verenlere nasıl tepki gösterilmiyor. Şaşırıyorum.

Bu şehitlerin kanı sızlıyor.