Başka Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsün Genç'le görüştü 12.01.2020 19:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsün’e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara’ya davet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.

Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.

Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.