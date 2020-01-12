Gönülleri fetheden Ümmü Gülsüm Başkan Erdoğan'dan tek bir şey istedi! 12.01.2020 22:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'e başarılar dileyip, "Benden arzun nedir?" şeklinde bir soru yöneltti. Sorunun cevabını yine kağıda yazan Ümmü Gülsüm, "Sağlığınız" cevabını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.

Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.



TEK BİR ŞEY İSTEDİ

Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'e başarılar dileyip, "Benden arzun nedir?" şeklinde bir soru yöneltti. Sorunun cevabını yine kağıda yazan Ümmü Gülsüm, "Sağlığınız" cevabını verdi.



Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

ANKARA'YA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.



MİLYONLARI EKRAN KİLİTLEMİŞTİ

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başında kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damgasını vurdu. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için Milyoner'de bu kez farklı bir format izlendi. Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi.