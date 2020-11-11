Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı kabuse çeviren koronavirüs nasıl yok edilir? Koronavirüsü yok eden bir cihaz var mı? Evimizin, iş yerimizin içinde havayı nasıl temizleyeceğiz? Tüm bu soruların cevabı bu haberde. Dünya genelinde uzun zamandır etkisi artarak devam eden koronavirüse karşı geliştirilen bir cihaz şaşkınlık yarattı. ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu. Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir 'koronavirüs öldürme makinesi' geliştirdiğini duyurdu. Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor. Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor. Nanowave'in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.