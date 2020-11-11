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Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı kabuse çeviren koronavirüs nasıl yok edilir? Koronavirüsü yok eden bir cihaz var mı? Evimizin, iş yerimizin içinde havayı nasıl temizleyeceğiz? Tüm bu soruların cevabı bu haberde. Dünya genelinde uzun zamandır etkisi artarak devam eden koronavirüse karşı geliştirilen bir cihaz şaşkınlık yarattı. ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu. Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

11.11.2020 09:04 - Son Güncelleme: 11.11.2020 09:04
Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

Koronavirüs aşısının yoğun olarak tartışıldığı bugünlerde sürpriz bir cihaz sahneye çıktı: Nanowave Air

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Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu.

Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

Bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar sürede ortadan kaldırabilen cihaz geliştirildi

İşin daha da ilginci pandeminin ilk günlerinde şirket zaten UV ışık cihazlarının daha küçük bir versiyonu üzerinde çalışıyordu. Yani virüsleri yok etmek üzere bir cihaz geliştirilmiyordu.

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