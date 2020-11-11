Kuşadası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

Son dakika haberine göre...Son dakika: Geçtiğimiz 30 Ekim günü 6,6'yla sallanan İzmir bir kez daha deprem korkusunu yaşadı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Sabah saatlerinde gelen bir başka son dakika haberinde ise Yalova açıklarında deprem meydana geldiği belirtilmişti. İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğü 3,0 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz 30 Ekim'de öğleden sonra İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmirliler bu sabah saatlerinde bir kez daha korkuyu yaşadı.

KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM

Sabah saat 09.49'da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıklarken AFAD derinliği 7 km, Kandilli Rasathanesi ise 12,4 km olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA SABAH SALLANDI

Megakent İstanbul'da yaşayanlar da bu sabaha depremle başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

SON DAKİKA! KANDİLLİ SON DEPREMLERİN LİSTESİ

