Bakan Pakdemirli'den koronavirüs aşısı açıklaması: Önümüzdeki hafta...

15.05.2020 11:49

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aşı çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Hayvanlarda aşı çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Toplamda eylüle kadar sürecek bir çalışma. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Enstitülerimiz takdire şayan enstitüler. Sığır vebasını yenmiş bir enstitüyüz. 100 yıllık birikimleri var. Bu enstitüleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu işin tedavisinin bulunması yönünde bir yarış var" dedi.

Bakan Pakdemirli, "En yakın zamanda gelişmelerle ilgili sizlere bilgi sağlayacağız ama şu an itibariyle dünyanın da pek çok ülkesinin de önünde olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalar şimdilik devam ediyor. Inaktif edilen virüs ilerideki aşı çalışmalarına da aday olacak. Bizim araştırma enstitüsü olarak yaptığımız çalışma sadece bu değil. İstanbul ve Ankara'daki atık sularda araştırmalar yapıyoruz. Birtakım bulgulara da rastladık. Bunla ilgili dünyada da makale yayınladık.





Marketlerden örneklerden sürüntü alıyoruz, korona taraması yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle bir fayda sağlayabilir miyiz araştırılıyor" diye konuştu.

"Arkadaşlarımız son sürat çalışıyor. İnşallah ipi Türk araştırmacılar göğüsler" diyen Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüsün izolasyonu ve inaktif edilmesinde en hızlı hareket eden ülkelerden biriyiz."

Ankara'daki bir marketin yemekhanesinde virüse rastlandığını kaydeden Pakdemirli, "Marketlerle ilgili şu an bulgumuz yok" dedi.