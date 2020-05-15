Aydın Söke Belediyesinde, Belediye Meclis Üyesi Ersin Solmaz, başkanvekilliği yaptığı 6 Kasım 2019’da kendisine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı kullanım izni verdiği iddiaları ilçeyi karıştırdı. İddiaların duyulması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine bakanlık tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...
Aydın Söke Belediyesi'ndeki yolsuzluğa İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi, inceleme başlatıldı
15.05.2020 13:20
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- Aydın Söke Belediyesi'ndeki yolsuzluğa İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi, inceleme başlatıldı
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