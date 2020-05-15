Maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri?

15.05.2020 11:40

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Peki maskesiz sokağa çıkma cezası kaç TL? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller!

Maske takma zorunluluğu olan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak sorusuna yanıt aranıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedbirler hayata geçiyor. Bu tedbirlerin başında ise maske kullanımı geliyor. Kontrollü sosyal hayat süreci devreye girerken, bazı illerde de maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan karara göre, 11 ilde sokağa çıkanların maske takması zorunlu oldu. Peki; Maskesiz sokağa çıkma cezası kaç TL? Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Sakarya, Manisa, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 19 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

22 İLDE MASKE ZORUNLULUĞU

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 19 ilde zorunlu hale getirildi. Söz konusu illerde maske takma zorunluluğu getirilirken, bazı illerde ise insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

MASKE SATIŞI BAŞLADI MI?

Maskeler İstanbul'da ve Ankara'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.

MASKE FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformlarda satılması mümkün hale gelmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskeler; marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temin edilen maskelere daha kolay ulaşılabilmesi için market, eczane ve medikal mağazalardan da ücretli olarak alınabilecek. Vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için ise tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi.

Zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, hijyen ve güveni ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 liraya satıyoruz. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok. Bu anlamda tedarikçilerimizle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Dün itibariyle 5 milyon adet maske bağlantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

CERRAHİ MASKE NEDİR?

Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.

Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır.