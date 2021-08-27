Bakan Kurum'a sarılarak ağlamıştı o anları anlattı: Babam olsa o kadar sahip çıkardı

Sel felaketinin ardından devlet hızla harekete geçerek yaraları sarmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar ivedilikle afet bölgesine hareket etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nu ziyareti sırasında gözyaşları içinde Kurum’a sarılan ardından bazlama ikram eden sel mağduru Gülizar Günar o anları anlattı. Günar, “Babam olsa o kadar sahip çıkardı, ‘abla biz arkanızdayız’ dedikten sonra o sarılma isteği içimden gelen bir şey. Biz çok bakanlar gördük, en büyük şey darbeyi yaşadık, ben bu kadarını görmedim” dedi.