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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'ta
28.08.2021 16:26 - Son Güncelleme: 28.08.2021 16:27
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Irak’ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi tarafından karşılandı.


Macron ve Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi" öncesi heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

MACRON, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE MÜCADELEDE IRAK'A DESTEĞİNİ YİNELEDİ

İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Konuşmasında Irak'a desteğini yineleyen Macron, Bağdat'ta bugün düzenlenecek "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" toplantısının, Irak için büyük bir başarı olduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Macron, ülkesinin Irak'ın istikrarına önem verdiğini ifade ederken, terör örgütü DEAŞ'ın halen tehlike unsuru olduğunu ve terör örgütüyle mücadelede Irak'a desteğinin süreceğini vurguladı.

SAVAŞ SONRASI ŞEHİRLERİN İMARI İÇİN FRANSIZ ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ AKTÖR

DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Irak'ta yaşanan büyük göç dalgasına da değinen Macron, göçmenlerin evlerine dönmeleri konusunda Irak hükümetinin gösterdiği çabaları desteklediğini, savaş nedeniyle altyapısı yok olan şehirlerin imarı için Fransız şirketlerinin önemli rol oynadıklarını kaydetti.

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