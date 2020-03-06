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Bakan Koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama | Video

Bakan Koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama | Video

06.03.2020 16:33

Sakarya'da umre dönüşü hastalandığı ve gözetim alındığı söylenilen kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sakarya’da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.

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