Sakarya'da umre dönüşü hastalandığı ve gözetim alındığı söylenilen kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sakarya’da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.