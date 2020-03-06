Engin Özkoç'un başını çektiği provokasyonun talimatı Kılıçdaroğlu'ndan mı?

CHP’li Engin Özkoç’un skandal sözlerle imza attığı provokasyon Meclis’i karıştırdı. Başkan Erdoğan’a hakaretler savuran Özkoç, TBMM’de büyük bir kriz yaşanmasına neden oldu. Peki Meclis’teki kavganın fitilini kim ateşledi? CHP’li Özkoç’a provokasyon talimatı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan mı geldi? Meclis’i karıştıran kavganın perde arkası A Haber’de deşifre edildi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı skandal sözler Meclis'i karıştırdı. Özkoç'un sözleri sonrası Meclis'te gergin anlar yaşanırken CHP'nin provokasyonuna tepkiler üst üste geldi.
TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN MI?
Engin Özkoç'un bu denli ağır hakaretlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alması ve partisinin skandal sözlerin arkasında durması akıllara "Talimatı Kılıçdaroğlu mu verdi?" sorusunu getirdi. A Haber ekranlarında CHP provokasyonunun perde arkası ele alındı.
DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten hazırlanan ve Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekeler TBMM Başkanlığına sevk edildi. Anayasa'nın 83. maddesine göre Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulunda salt çoğunluğun sağlanması durumunda dokunulmazlık kaldırılabilecek. Engin Özkoç, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa milletvekilliği de düşecek.
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