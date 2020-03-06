Engin Özkoç'un başını çektiği provokasyonun talimatı Kılıçdaroğlu'ndan mı? 06.03.2020 17:15

CHP’li Engin Özkoç’un skandal sözlerle imza attığı provokasyon Meclis’i karıştırdı. Başkan Erdoğan’a hakaretler savuran Özkoç, TBMM’de büyük bir kriz yaşanmasına neden oldu. Peki Meclis’teki kavganın fitilini kim ateşledi? CHP’li Özkoç’a provokasyon talimatı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan mı geldi? Meclis’i karıştıran kavganın perde arkası A Haber’de deşifre edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN