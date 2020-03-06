Sınırdan korkunç görüntüler! Yunanistan polisi hamile kadını vurdu... 06.03.2020 22:10

Son dakika haberine göre Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri güç kullanarak engellemeye çalışan Yunanistan polisinin açtığı ateşte hamile bir kadın yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın, hastaneye sevk edildi.

Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri tarafından yine ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği göçmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

YUNANİSTAN ŞİDDETTEN VAZGEÇMİYOR

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri artık engellemeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye-Yunanistan sınırına binlerce göçmen akın etti.Yunanistan bu göçmenlerin ülkelerine geçmemesi için şiddet kullanıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki Karaağaç ilçesinde geçici bir kamp alanı oluşturuldu. Binlerce göçmen sınıra sıfır noktada yer alan bu kamp alanında bekliyor.

ÇOK SAYIDA MÜLTECİ YARALANDI

Gazetecilerin girişine izin verilmeyen kamptan karşıya geçmek isteyen göçmenler Yunanistan sınır polisinin biber gazı, tazyikli su veya mermi kullanarak yaptığı müdahaleyle karşılaşıyor. Bugün de Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda mülteci bu müdahale nedeniyle yaralandı.

YARALANAN HAMİLE KADININ SON DURUMU BİLİNMİYOR

Vurulanlar arasında kampta bekleyen hamile bir göçmen de bulunuyor. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın, hastaneye sevk edildi. Bölgeye basın mensuplarının girişine izin verilmediği için sağlıklı bir bilgi alınamıyor.