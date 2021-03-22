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Bakan Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı! 83 milyonun gözü önündesiniz

Bakan Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı! 83 milyonun gözü önündesiniz
22.03.2021 12:02
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerlerinde çalışırken maske çıkaranların olduğu bilgisini aldığını söyledi ve "Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." uyarısını yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı en basit ve önemli korunma yöntemi olan maske takılmasına karşı uyarıda bulundu.

Bakan Koca, iş yerlerinde çalışanlar için bir paylaşım yaptı ve maske takılmadığı yönünde bilgi geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu uyarıyı yaptı "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz.

Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor.

İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz.

Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın."

İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021

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