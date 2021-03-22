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HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum
22.03.2021 12:05
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Türkiye 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın vaka yoğunluğuna göre ayırdığı renk kodlarında son haftada değişiklik oldu. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından İstanbul'da korkutan görüntüler yaşanıyor. Gözler yeni Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrilmişken İstanbul kırmızı kategoriye mi geçiyor? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında son durumu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.


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