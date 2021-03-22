Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! İstanbul'un renk kodu değişti mi? Son bir haftada şoke eden tablo!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 13-19 Mart'a ait her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını önceki gün Twitter üzerinden paylaştı. Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" dedi. Koca dün yaptığı açıklamada da "Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın" uyarısı yaptı.