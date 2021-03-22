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Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! İstanbul'un renk kodu değişti mi? Son bir haftada şoke eden tablo!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka yoğunluğuna göre hazırlanan risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti. 13-19 Mart haftalık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı. 'Kırmızı' (çok yüksek riskli) il sayısı ise bir haftada 25'ten 39'a çıktı. Bilim Kurulu üyelerinden yeniden kapanma sinyalleri gelmeye başladı. İşte kırmızı renk koduna geçen 14 il.

22.03.2021 08:59 - Son Güncelleme: 22.03.2021 08:59
Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! Son bir haftada şoke eden tablo!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 13-19 Mart'a ait her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını önceki gün Twitter üzerinden paylaştı. Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" dedi. Koca dün yaptığı açıklamada da "Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın" uyarısı yaptı.

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Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! Son bir haftada şoke eden tablo!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri "Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı" uyarısı yaptı.

Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! Son bir haftada şoke eden tablo!

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25'ti. Vaka sayısı İstanbul'da 100 binde 178'den 251'e, Ankara 100 binde 68'den 107'ye, İzmir'de 100 binde 78'den 111'e yükseldi.

Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! Son bir haftada şoke eden tablo!

Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye'de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10'un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat'ta ise 14 il maviydi.

Koronavirüs risk haritasında 14 ilin renk kodu değişti! Son bir haftada şoke eden tablo!

İSTANBUL'DA 38 BİN 811 VAKA
Haritanın ilk açıklandığı 8-14 Şubat'ta İstanbul'da 100 binde 60 yani 9 bin 250 vaka bulunuyordu ancak 6-12 Mart haftasında 178'e (27 bin 523 vakaya) ulaşmıştı.